Святослав Михайлюк видав феєричний матч у складі "Торонто" в рамках НБА.
24-річний уродженець Черкас за 22 хвилини ігрового часу "запалив" у поєдинку проти "Індіани" та потрапив до топ-3 найрезультативніших гравців своєї команди.
Український захисник закинув 16 очок, здійснив 4 підбори, виконав 2 асисти, а також двічі сфолив. Михайлюк реалізував 6 з 10 кидків з гри, у тому числі 2 з 4 триочкових.
У матчі проти "Індіани" Святослав отримав найбільше ігрового часу в сезоні. "Торонто" перемогли з рахунком 97:94.
До вашої уваги ефектний данк у виконанні Михайлюка.
Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf— SLAM (@SLAMonline) October 31, 2021
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Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА
- Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов у "Детройт".
- В березні 2021-го Святослав приєднався до "Оклахоми".
- Влітку поточного року Михайлюк поповнив склад "Торонто".
- У сезоні 2019/20 Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА-2020".