Святослав Михайлюк допоміг "Торонто" обіграти "Індіану".

Святослав Михайлюк видав феєричний матч у складі "Торонто" в рамках НБА.

24-річний уродженець Черкас за 22 хвилини ігрового часу "запалив" у поєдинку проти "Індіани" та потрапив до топ-3 найрезультативніших гравців своєї команди.

Український захисник закинув 16 очок, здійснив 4 підбори, виконав 2 асисти, а також двічі сфолив. Михайлюк реалізував 6 з 10 кидків з гри, у тому числі 2 з 4 триочкових.

У матчі проти "Індіани" Святослав отримав найбільше ігрового часу в сезоні. "Торонто" перемогли з рахунком 97:94.

До вашої уваги ефектний данк у виконанні Михайлюка.

Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf — SLAM (@SLAMonline) October 31, 2021

Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов у "Детройт".

В березні 2021-го Святослав приєднався до "Оклахоми".

Влітку поточного року Михайлюк поповнив склад "Торонто".

У сезоні 2019/20 Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА-2020".

Автор: Артем Будрін