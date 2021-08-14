Олексій Лень повернувся до "Сакраменто Кінгз".

Український баскетболіст Олексій Лень покинув "Вашингтон" й повернувся до "Сакраменто Кінгз".

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

За інформацією ЗМІ, 28-річний Лень підписав контракт на два роки й отримає 7,65 мільйона доларів.

"Приємно бачити Олексія знову в "Кінгз". Він додасть жорсткості, конкурентоспроможності й досвіду, зберігаючи при цьому нашу глибину в передній лінії", - зазначив генеральний директор "Сакраменто" Монте Макнейр.

Лень вже грав за "Сакраменто" в сезоні 2019/20. У минулому сезоні Лень виступав у складі "Вашингтону", за який провів 57 поєдинків, набираючи в середньому 7,1 очка за матч.

Олексій Лень: кар'єра в НБА

Лень почав свою кар'єру в НБА у 2013-му році, поповнивши склад "Фінікса". У 2018 році він перейшов до "Атланти", у складі якої в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

Сезон 2019/20 Олексій провів у "Сакраменто". Середні показники Леня в "Сакраменто Кінгз" складали 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

З листопада 2020 року Лень виступав за "Торонто". Українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2,3 очка (50% з гри) і роблячи 1,6 підбору за 10,9 хвилин на паркеті. Після цього він був відрахований з команди.

У січні 2021 року Лень перейшов в "Вашингтон" і зміг яскраво дебютувати за команду.

Лень за 8 сезонів у НБА встановив рекорд України в найсильнішій лізі світу.

Автор: Артем Будрін