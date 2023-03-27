Шпажистки збірної України хотіли сфотографуватися з банером, на якому вказано, скільки українських спортсменів вбила РФ.

Організатори Кубка світу з фехтування на шпагах у китайському місті Нанкін заблокували спроби представниць української збірної висвітлити злочини Росії у війні проти України.

Про це стало відомо з повідомлення, опублікованого на сторінці чемпіонки Європи з фехтування Влади Харькової в Instagram.

Протест українських спортсменок був викликаний рішенням Міжнародної федерації фехтування (FIE) про повернення в змагання спортсменів з Росії та Білорусі.

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Українські спортсменки вирішили висловити свою незгоду з рішенням FIE, розгорнувши банер "Ангели спорту", на якому були вказані російські злочини в Україні. Банер також містив інформацію про кількість загиблих українських спортсменів в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває більше року і отримує підтримку з боку Білорусі.

Однак організатори змагань завадили українським спортсменкам у їхньому намірі. На відео можна побачити, як організатори намагаються забрати в українських спортсменок банер.

Член збірної України з фехтування на шпагах Дарина Варфоломеєва прокоментувала інцидент на Кубку світу в Китаї.

"Ви кажете, що політиці не місце в спорті? Тепер дозвольте запитати вас: як можна займатися спортом, коли близько 343 спортивних об'єктів знищені, а більше 250 спортсменів більше ніколи не будуть змагатися?

Росія порушує всі олімпійські цінності. FIE намагається приховати правду за допомогою погроз і обмежень, намагаючись змусити нас мовчати, але чим це відрізняється від російської політичної стратегії?", - наводить слова Варфоломеєвої НФФУ в Фейсбуці.

Також скандальний інцидент прокоментувала українська шпажистка Влада Харькова.

"Ідея полягала в тому, що ми вивісимо банер на трибунах, щоб висвітлити події в Україні, що Росія зробила і робить з нашою країною і людьми. Нам не дали це зробити.

Більш того, у нас були наклейки на масках, що ми не згодні з рішенням FIE, які ми також роздали всім спортсменам, солідарним з нами. Нас теж попросили це відклеїти.

Перед кожним боєм судді ретельно перевіряли, чи зробили ми це. Біля нас теж завжди були поруч охоронці - напевно, стежили, щоб ми не влаштовували ніякі акції.

Перешкоджали охоронці та організатори змагань. Не впевнена, хто дав вказівки так робити, але ж суддя так ретельно стежили за тим, що і куди ми клеїмо, то логічним висновком є, що це розпорядження їм дала FIE.

В принципі, на відео видно, як все це закінчилося. Ми згорнули банер і пішли обурені в кімнату", - наводить слова влади Харькової "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, фехтувальників РФ та Білорусі у березні 2022 року відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Однак 10 березня цього року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила росіянам і білорусам повернутися на турніри в нейтральному статусі.

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