Українська пара Олександра Назарова і Максим Нікітін показали яскравий виступ на чемпіонаті світу з фігурного катання.

27 березня завершився чемпіонат світу з фігурного катання, який проходив у французькому Монпельє. Участь у цьому турнірі брала українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Нагадаємо, український дует виступив тільки з ритмічним танцем. З довільного вони знялися, тому що у них весела програма і яскраві костюми. На думку спортсменів, подібний виступ був би не доречним через війну в Україні.

Свій ритм-танець українці представили в Монпельє під новий музичний супровід - мікс пісень Джамали "1944" та української народної пісні "Ой, у лузі червона калина" у виконанні гурту Бумбокс. На Олімпіаді вони виступали під іншу музику, але перед ЧС вирішили змінити свою програму на більш символічну.

Українські фігуристи виступили настільки чуттєво і емоційно, що підкорили серця глядачів. Після виступу вся льодова арена голосно аплодувала українським спортсменам, а Назарова і Нікітін не стримали сліз.

Але не обійшлося без скандальних моментів.

Як повідомляє видання Tribuna.com, через кілька днів після виступу стало відомо, що в спочатку другій частині виступу в мелодії виступу українців були додані слова Володимира Зеленського. Президент України своїм зверненням закликав до боротьби і захисту країни.

Однак, організатори змагань заборонили українській команді додавати ці слова Зеленського в музичний супровід свого виступу.

Міжнародний ковзанярський союз (ISU) знайшов у словах глави держави пропаганду. У представників союзу навіть були питання до вставки "Ой, у лузі червона калина".

Такий лист від ISU надійшов українській команді ввечері за день до виступу на чемпіонаті світу.

Фігуристка Олександра Назарова розповіла деталі скандального рішення.

"За правилами ISU, вони не допустили шматок зі словами Володимира Зеленського. Нічого в ньому такого не було. Там були слова про те, що ми будемо боротися і будемо захищати свою землю, якою б не була ціна.

Так, нам надійшов лист про те, що ISU проконсультувалися з юристами, які знайшли в цьому пропаганду. У них навіть були питання до другої частини "Червона калина". Це все відбувалося в ніч перед виступом. Ми дізналися про це о 10 годині вечора і були на зв'язку", - сказала Назарова.

У свою чергу, Українська федерація фігурного катання (УФФК) звернулася в ISU І Міжнародний олімпійський комітет (МОК) з відкритим листом, в якому вимагає дати пояснення, чому організатори ЧС вважають слова президента України пропагандою.

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