Максим Нікітін висловив свою думкою про війну в Україні і санкції проти російських спортсменів.

Учасник Олімпіади-2022 Максим Нікітін прокоментував відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань через військову агресію РФ.

В інтерв'ю "Суспільне Спорт" 27-річний український фігурист заявив, що вторгнення російських військ в Україну, а також вбивства мирних жителів армією агресора можна вважати справжнім фашизмом. Нікітін також сказав, що відповідальність за військові злочини в Україні несуть не тільки влада країни-агресора, а й її громадяни.

"Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і наказав наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ.

У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільні будинки, муніципальні та історичні будівлі. У нас дуже гарне місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм.

У всьому, що відбувається зараз винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас - ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, щоб люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Весь світ говорить, що так не можна", - сказав Нікітін.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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