Збірна України виграла першу партію, але потім суперник здійснив камбек.

Жіноча збірна України припинила свої виступи на стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. Вітчизняні спортсменки програли команді Польщі.

У болгарському містечку Пловдив збірні України та Польщі з'ясовували стосунки та вирішували, хто більш достойний пройти до чвертьфіналу. В першому сеті наші волейболістки перемогли, але в наступних трьох партіях Польща була сильнішою.

Жіноча збірна України зіграла у плей-оф ЧЄ вперше після 20-річної паузи.

Польські волейболістки у чвертьфіналі зіграють проти збірної Туреччини.

Чемпіонат Європи з волейболу. Жінки. 1/8 фіналу

Польща - Україна - 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)

Україна: Мелюшкіна, Кодола, Бойко, Скрипак, Герасимова, Рихлюк, Анісова, Трушкина, Харчинська, Дудник, Велікоконь, Немцева, Карасьова, Мазенко

ЧЄ-2021 з волейболу серед жінок: довідка

Турнір проходить з 18 серпня по 4 вересня в чотирьох країнах: Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.

У турнірі спершу брали участь 24 збірні, яких поділили на чотири групи. У плей-оф вийшли по чотири найкращі команди з кожної групи.

Титул чемпіонок Європи захищають сербські волейболістки.

Автор: Артем Будрін