Жіноча збірна України припинила свої виступи на стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. Вітчизняні спортсменки програли команді Польщі.
У болгарському містечку Пловдив збірні України та Польщі з'ясовували стосунки та вирішували, хто більш достойний пройти до чвертьфіналу. В першому сеті наші волейболістки перемогли, але в наступних трьох партіях Польща була сильнішою.
Жіноча збірна України зіграла у плей-оф ЧЄ вперше після 20-річної паузи.
Польські волейболістки у чвертьфіналі зіграють проти збірної Туреччини.
Чемпіонат Європи з волейболу. Жінки. 1/8 фіналу
Польща - Україна - 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)
Україна: Мелюшкіна, Кодола, Бойко, Скрипак, Герасимова, Рихлюк, Анісова, Трушкина, Харчинська, Дудник, Велікоконь, Немцева, Карасьова, Мазенко
ЧЄ-2021 з волейболу серед жінок: довідка
- Турнір проходить з 18 серпня по 4 вересня в чотирьох країнах: Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.
- У турнірі спершу брали участь 24 збірні, яких поділили на чотири групи. У плей-оф вийшли по чотири найкращі команди з кожної групи.
- Титул чемпіонок Європи захищають сербські волейболістки.