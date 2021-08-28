Ірина Геращенко і Анна Рижикова успішно виступили в Парижі.

28 серпня в Парижі пройшов черговий етап "Діамантової ліги".

Українка Анна Рижикова посіла друге місце в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів.

Вона фінішувала з результатом 54,59, поступившись тільки представниці Панами Джанні Вудрафф (54,44).

У стрибках у висоту Ірина Геращенко посіла третє місце, взявши висоту 1,95 метра. Українка поступилася представниці Австралії Ніколі Макдермотт (1,98) і росіянці Марії Ласіцкене (1,98).

Ярослава Магучіх завершила виступ на п'ятому місці, а Юлія Левченко - на дев'ятому.

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Автор: Антон Дудар