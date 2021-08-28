Анна Рижикова / фото REUTERS
28 серпня в Парижі пройшов черговий етап "Діамантової ліги".
Українка Анна Рижикова посіла друге місце в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів.
Вона фінішувала з результатом 54,59, поступившись тільки представниці Панами Джанні Вудрафф (54,44).
У стрибках у висоту Ірина Геращенко посіла третє місце, взявши висоту 1,95 метра. Українка поступилася представниці Австралії Ніколі Макдермотт (1,98) і росіянці Марії Ласіцкене (1,98).
Ярослава Магучіх завершила виступ на п'ятому місці, а Юлія Левченко - на дев'ятому.