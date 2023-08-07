Едуард Рєзнік та Сергій Попов стали бронзовими призерами у змаганнях.

Одесит Едуард Рєзнік в парі із Сергієм Поповим із Запоріжжя вперше здобули для України нагороду на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, який проходив у Відні.

Як наголошує прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області, це перші нагороди в історії українського пляжного волейболу на змаганнях такого рангу.

Зазначається, що в матчі за бронзові медалі 34-річний Рєзнік та 32-річний Попов взяли верх над італійським дуетом Самуеле Коттафава/ Паоло Ніколаі – 2:0 (22:20, 21:13).

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"Переможну крапку в матчі поставив саме одесит, кинувши м’яч за руки блокуючого. В першій партії Едуард при рахунку 20:20 спочатку вивів Україну вперед атакуючим ударом, а потім потужним блоком (зріст одесита 207 см) поставив переможну крапку", - розповіли у відділенні.

Вперше українські спортсмени увійшли в топ-4 на чемпіонатах Європи. Це стосується змагань і серед чоловіків, і серед жінок.

"Відзначимо, що українці мали лише 13-й рейтинг серед учасників чемпіонату Європи-2023", - нагадали у прес-службі.

Слід зазначити, що Рєзнік та Попов – найсильніша українська пара, яка постійно бере участь в турнірах Beach Pro Tour (до 2021-го року – Світового туру). Найвище досягнення – срібло турніру серії Beach Pro Tour Challenge з пляжного волейболу в Дубаї, в 2022 році. Зараз український дует займає 24-е місце в світовому рейтингу.

Шлях на п’єдестал - що відомо

На першому етапі, в групі D, українці обіграли дві французькі пари: Келвін Еє/ Квінсі Еє – 2:1 і Ремі Бассеро/ Арно Готьє-Рат – 2:0 та напряму вийшли до 1/8 фіналу, де перемогли Квентіна Метраля/ Іва Хоссене зі Швейцарії – 2:1. В чвертьфіналі українські спортсмени взяли верх над братами-англійцями Хоакіном і Хав’єром Белло – 2:0, а півфінальному поєдинку поступилися Леон Луіні/ Йорік де Грот із Голландії – 0:2.

У прес-службі додають, що голландці за вихід в топ-4 обіграли олімпійських чемпіонів із Норвегії Андерса Мола/ Крістіана Сьорума, які мали найвищий рейтинг серед учасників Євро – 2:1.

Вже 7-20 серпня Рєзнік і Попов візьмуть участь в турнірі найвищої категорії серії Beach Pro Tour - Elite 16 в Гамбурзі, де стартують в кваліфікації.

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