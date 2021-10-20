Призер і учасник Олімпіади в Токіо не поїдуть на ЧЄ "з особистих причин".

Українські плавці Михайло Романчук і Владислав Бухов відмовилися їхати на чемпіонат Європи, який пройде в російській Казані.

Про це повідомив президент Федерації плавання України Андрій Власков, передає "Суспільне".

"Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тими спортсменами, які можуть боротися за медалі. Планувалося, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причин відмовився від участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов", - повідомив Власков.

Він також пояснив, чому планувалося їхати на змагання в обмеженому складі:

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"Тому що державний бюджет не фінансує виступи, що проводяться в Росії. Тому фінансується за рахунок Федерації для того, щоб українські плавці змогли взяти участь у чемпіонаті Європи, щоб звучав гімн України і підіймався прапор у разі високих місць".

Михайло Романчук та Владислав Бухов: результати на Олімпіаді

25-річний Романчук на Олімпіаді в Токіо завоював відразу дві медалі. Він став срібним призером Ігор на дистанції 1500 метрів вільним стилем і бронзовим призером на 800 метрів вільним стилем.

19-річний Бухов, який ставав чемпіоном світу серед юніорів, на своїй дебютній Олімпіаді не зумів пробитися у фінал.

Автор: Антон Дудар