Михайло Романчук / фото REUTERS

Дворазовий медаліст Олімпійських ігор-2020 плавець Михайло Романчук повернувся до України.

Вночі 24-річного плавця в аеропорту Бориспіль зустріли вболівальники.

"Такі результати завжди мотивують працювати ще більше, ще краще, і хочеться прославляти свою країну, свою працю, свою сім’ю, своє прізвище", - підбив підсумки свого виступу Романчук.

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Михайло Романчук: виступ на Олімпіаді-2020

Автор: Артем Будрін