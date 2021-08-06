Михайло Романчук / фото REUTERS
Дворазовий медаліст Олімпійських ігор-2020 плавець Михайло Романчук повернувся до України.
Вночі 24-річного плавця в аеропорту Бориспіль зустріли вболівальники.
"Такі результати завжди мотивують працювати ще більше, ще краще, і хочеться прославляти свою країну, свою працю, свою сім’ю, своє прізвище", - підбив підсумки свого виступу Романчук.
Дворазовий призер Олімпійських Ігор Михайло Романчук повернувся додому
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Михайло Романчук: виступ на Олімпіаді-2020
- На Олімпіаді в Токіо Романчук додав срібну медаль на дистанції 1500 метрів до бронзи на дистанції 800 метрів.
- Він приніс Україні перше срібло на Олімпіаді-2020.
- Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.