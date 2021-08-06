Дворазовий медаліст Олімпійських ігор-2020 плавець Михайло Романчук повернувся до України.

Вночі 24-річного плавця в аеропорту Бориспіль зустріли вболівальники.

"Такі результати завжди мотивують працювати ще більше, ще краще, і хочеться прославляти свою країну, свою працю, свою сім’ю, своє прізвище", - підбив підсумки свого виступу Романчук.