Проценко святкував перемогу у секторі для стрибків у висоту з результатом 2.24 м.

Український легкоатлет Андрій Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Лозанні.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

"Новоспечений бронзовий медаліст чемпіонатів світу та Європи Андрій Проценко святкував перемогу у секторі для стрибків у висоту з результатом 2.24 м, випередивши за кількістю спроб ще трьох спортсменів, які також зупинилися на цій висоті. Серед них й олімпійський чемпіон Токіо Мутаз Есса Баршим (Катар)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це четверта в кар'єрі Проценка перемога на етапах Діамантової ліги.

Бронзою у потрійному стрибку поповнила свою медальну колекцію у Лозанні чинна чемпіонка Європи у цій дисципліні Марина Бех-Романчук. Показавши результат 14.31 м, українка пропустила вперед лише Юлімар Рохас з Венесуели (15.31) та дворазову віце-чемпіонку світу Шаніку Рікеттс з Ямайки (14.64).

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