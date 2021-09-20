Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 стала срібним призером чемпіонату Європи U-17, який завершився в Португалії.
У півфіналі Україна здолала збірну Угорщини з рахунком 14:12.
У фінальному матчі українська збірна, на жаль, програла Словенії - 14:19.
Всього на турнірі збірна України провела п'ять матчів, здобувши чотири перемоги.
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Відзначимо, що жіноча збірна України U-17 могла завоювати бронзову медаль, але в матчі за третє місце програла Білорусі - 10:15.
Україна стала єдиною країною, яка була представлена в півфіналах як чоловічою, так і жіночою збірними.