Леся Цуренко не вийде на корт до кінця року.

Відома українська тенісистка Леся Цуренко повідомила, що не вийде на корт до кінця поточного року.

33-річна спортсменка виклала фото в своєму Instagram з бандажем на руці, повідомивши, що проблеми з ліктем продовжують її турбувати. З цієї причини Цуренко достроково закінчує для себе сезон, щоб зайнятися лікуванням руки.

"На жаль, вимушена завершити виступи на турнірах у цьому році, щоб полікувати лікоть. Це не операція.

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Сподіваюся, наступний рік буде кращим", - написала Цуренко у своєму Instagram.

Через вимушену паузу Цуренко втратить майже третину своїх рейтингових очок і опуститься в кінець топ-200 світового рейтингу WTA. На даний момент українка займає 98 сходинку в списку.

У 2022 році Леся Цуренко перемагала в 25 матчах при 14 поразках. За цей сезон українка заробила понад 461 тисячу доларів.

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