Цуренко вчетверте в кар'єрі здолала Александрову, жодного разу при цьому не програвши.

У середу, 14 вересня, відома українська тенісистка Леся Цуренко в рамках 1/8 фіналу турніру серії WTA 250 в словенському Порторожі грала проти росіянки Катерини Александрової.

Перемогу в поєдинку здобула 33-річна представниця України.

WTA Slovenia Open, 1/8 фіналу

Леся Цуренко (Україна) – Катерина Александрова – 7:5, 7:6

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Матч тривав 2 години і 29 хвилин. Цуренко 1 раз подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок і реалізувала 5 з 13 брейкпойнтів.

Це була четверта зустріч тенісисток, Леся Цуренко виграла всі очні матчі проти Александрової.

Додамо, що в 1/16 фіналу Катерина Александрова вибила іншу представницю України - Марту Костюк. Таким чином, Леся Цуренко помстилася за свою співвітчизницю.

У чвертьфіналі Цуренко зустрінеться з переможницею поєдинку Олена Рибакіна (Казахстан) - Тереза Мартінцова (Чехія).

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