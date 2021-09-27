Анжеліка Терлюга зі своїм чоловіком після церемонії розпису влаштувала гучне свято.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, котра на Олімпіаді в Токіо стала срібною призеркою, зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким зіграла весілля.

Свято відбулося поблизу Одеси, а гості вже почали ширити знімки та відеоролики з цього дійства. Нагадаємо, що минулого тижня молодята розписалися в Палаці одружень.

Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку

Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате.

Анжеліка - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019 роки). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.

Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію.

Автор: Артем Будрін