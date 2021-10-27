Юлія Левченко поділилася моментами зі спільного відпочинку зі своїм хлопцем.

Чарівна українська легкоатлетка Юлія Левченко рідко виносить на широку публіку якісь подробиці свого особистого життя. Однак часом учасниця Олімпіади в Токіо все ж ділиться з шанувальниками знімками зі своїм коханим.

Днями Українська стрибунка у висоту опублікувала в своєму Instagram кілька романтичних фото зі своїм бойфрендом. Атмосферні і романтичні кадри були представлені в чорно-білому вигляді. Виглядає дуже ефектно і зворушливо.

Як відомо, Юлія Левченко та Юрій Кіщенко разом вже більше п'яти років. Бойфренд 23-річної спортсменки також займається легкою атлетикою, його дисципліна - біг на середні дистанції.

Кохані представили знімки з прекрасного довгого пляжу Патара, розташованого в Туреччині.

"Я і ти", - підписала Юлія Левченко знімки англійською мовою.

Шанувальники Юлії в коментарях під знімками написали багато приємних слів на адресу пари: "Посміхайтеся більше, вам йде", "Прекрасна пара", "Класні" і так далі.

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Кар'єра і досягнення Юлії Левченко

Дебютувала на міжнародній арені у 2013 році на чемпіонат світу серед юнаків у Донецьку.

У 2014 році виграла літні юнацькі Олімпійські ігри в Нанкіні.

У 2014 році Національним олімпійським комітетом України Юлія була визнана "Олімпійською надією України".

Юлія Левченко срібна призерка чемпіонату світу 2017 року.

Учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 і 2021 року.

У 2019 році на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі виграла золоту медаль з результатом 1,97 м.

10 вересня 2019 року здобула перемогу на матчевій зустрічі Європа - США в Мінську з результатом 2,02 м, випередивши Марію Ласіцкене (1,98) та Ірину Геращенко (1,98).

Дворазова чемпіонка України (2018, 2019). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2018, 2019).

Автор: Володимир Медяник