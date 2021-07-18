Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла у фіналі турніру WTA 250 в Будапешті.
У матчі за титул Калініна програла першій сіяній Юлії Путінцевій з Казахстану (№42 в рейтингу WTA).
Калініна зазнала поразки у двох сетах - 4:6, 0:6.
Відзначимо, що для Калініної це був третій фінал поспіль, але перший в кар'єрі на турнірах WTA.
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Переможна серія тенісистки перервалася на позначці в 14 матчів.
"Я задоволена цим тижнем, але, на жаль, сьогодні я не показала свій найкращий теніс", - підкреслила українка після гри.
З нового тижня вона підніметься з 95-ї на 81-у позицію у світовому рейтингу і встановить особистий рекорд.
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