Ангеліна Калініна програла у фінальному матчі.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла у фіналі турніру WTA 250 в Будапешті.

У матчі за титул Калініна програла першій сіяній Юлії Путінцевій з Казахстану (№42 в рейтингу WTA).

Калініна зазнала поразки у двох сетах - 4:6, 0:6.

Відзначимо, що для Калініної це був третій фінал поспіль, але перший в кар'єрі на турнірах WTA.

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Переможна серія тенісистки перервалася на позначці в 14 матчів.

"Я задоволена цим тижнем, але, на жаль, сьогодні я не показала свій найкращий теніс", - підкреслила українка після гри.

З нового тижня вона підніметься з 95-ї на 81-у позицію у світовому рейтингу і встановить особистий рекорд.

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Автор: Антон Дудар