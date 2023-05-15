Калініна обіграла потужну американку, програвши у першому сеті.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна у понеділок, 15 травня, здобула третю перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі.

Вона зустрічалася у рамках 1/8 фіналу проти Медісон Кіз із США, котра розташувалася на 23-й сходинці світового рейтингу. Натомість Калініна іде на 47-й місці WTA.

Перед цим матчем букмекери віддавали відчутну перевагу саме американці. Кіз виграла перший сет у Калініної з рахунком 6:2, однак далі українка взяла ініціативу у свої руки.

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Ангеліна у другій партії перемогла з аналогічним рахунком 6:2. Третій сет був доволі рівним, однак Калініна зуміла дотиснути суперницю і забрала і його.

Загалом матч тривав трохи більше двох годин.

WTA 1000

Рим, Італія. Ґрунт

1/8 фіналу

Медісон Кіз (США) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 2:6, 4:6

Українка стала першою чвертьфіналісткою турніру. У наступному раунді Калініна зіграє з переможницею пари Осоріо Серрано – Хаддад Мая.

26-річна Ангеліна вдруге у своїй кар’єрі дійшла до 1/4 фіналу тенісного турніру такого рівня. У минулому році вона зупинила свої виступи на WTA 1000 у Мадриді на цій ж стадії.

Відзначимо, що окрім Калініної на кортах Риму змагалися ще чотири українки. Даяна Ястремська та Еліна Світоліна вилетіли у першому колі основної сітки (1/64 фіналу), а Марта Костюк та Леся Цуренко покинули турнір на етапі третього раунду (1/16 фіналу).

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