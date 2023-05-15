Друга ракетка України Ангеліна Калініна у понеділок, 15 травня, здобула третю перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі.
Вона зустрічалася у рамках 1/8 фіналу проти Медісон Кіз із США, котра розташувалася на 23-й сходинці світового рейтингу. Натомість Калініна іде на 47-й місці WTA.
Перед цим матчем букмекери віддавали відчутну перевагу саме американці. Кіз виграла перший сет у Калініної з рахунком 6:2, однак далі українка взяла ініціативу у свої руки.
Ангеліна у другій партії перемогла з аналогічним рахунком 6:2. Третій сет був доволі рівним, однак Калініна зуміла дотиснути суперницю і забрала і його.
Загалом матч тривав трохи більше двох годин.
WTA 1000
Рим, Італія. Ґрунт
1/8 фіналу
Медісон Кіз (США) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 2:6, 4:6
Українка стала першою чвертьфіналісткою турніру. У наступному раунді Калініна зіграє з переможницею пари Осоріо Серрано – Хаддад Мая.
26-річна Ангеліна вдруге у своїй кар’єрі дійшла до 1/4 фіналу тенісного турніру такого рівня. У минулому році вона зупинила свої виступи на WTA 1000 у Мадриді на цій ж стадії.
Відзначимо, що окрім Калініної на кортах Риму змагалися ще чотири українки. Даяна Ястремська та Еліна Світоліна вилетіли у першому колі основної сітки (1/64 фіналу), а Марта Костюк та Леся Цуренко покинули турнір на етапі третього раунду (1/16 фіналу).