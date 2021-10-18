Даяна Ястремська не змогла подолати стадію 1/16 фіналу.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№76 WTA) програла на стадії 1/16 фіналу турніру "Кубок Кремля" в Москві (Росія).

Росіянка Ангеліна Калінська (№125 WTA) обіграла 21-річну українку. Ястремська програла у двох сетах - 7:6, 6:4.

Суперниці на корті провели трошки більше, ніж дві години. Для Даяни та Ангеліни це була друга особиста зустріч. Рахунок між ними став тепер вже 1:1.

Зазначимо, що окрім Ястремської в основній сітці беруть участь ще дві українки: Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Призовий фонд змагань складає близько 565 000 доларів. Нагадаємо, що на даний турнір в Москві вирушила ціла низка українських тенісистів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін