Даяна Ястремська / фото REUTERS
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№76 WTA) програла на стадії 1/16 фіналу турніру "Кубок Кремля" в Москві (Росія).
Росіянка Ангеліна Калінська (№125 WTA) обіграла 21-річну українку. Ястремська програла у двох сетах - 7:6, 6:4.
Суперниці на корті провели трошки більше, ніж дві години. Для Даяни та Ангеліни це була друга особиста зустріч. Рахунок між ними став тепер вже 1:1.
Зазначимо, що окрім Ястремської в основній сітці беруть участь ще дві українки: Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Призовий фонд змагань складає близько 565 000 доларів. Нагадаємо, що на даний турнір в Москві вирушила ціла низка українських тенісистів.