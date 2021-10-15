Вітчизняні спортсмени візьмуть участь в "Кубку Кремля".

Українські тенісистки Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, а також тенісист Ілля Марченко виступлять на турнірі "Кубок Кремля", який пройде в Москві.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Ястремська і Калініна потрапили напряму в основну сітку завдяки відмові суперниць. Цуренко зіграє у кваліфікації з Ребекою Шрамковою зі Словаччини.

Марченко також почне свій шлях на турнірі з кваліфікації. Перший суперник українця - молдаванин Раду Албот. Змагання серед жінок пройдуть з 18 по 24 жовтня. Чоловічий турнір пройде з 19 по 25 жовтня. Призовий фонд турніру складає 922 000 доларів.

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Автор: Артем Будрін