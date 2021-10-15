Катерина Козлова побореться за вихід у півфінал / фото twitter.com/WTA
Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до 1/4 фіналу турніру ITF в американському Ранчо-Санта-Фе.
У другому раунді турніру Козлова перемогла американку Кайлу Дей.
Матч тривав більше двох годин. Українка перемогла в трьох сетах - 2:6, 6:3, 6:4.
У чвертьфіналі Козлова зіграє проти третьої сіяної Медісон Бренгл з США. Раніше вона двічі обіграла американку при двох поразках.
Раніше на турнірі в Ранчо-Санта-Фе Козлова обіграла чеську тенісистку Терезу Міхалікову (7:5, 6:2).