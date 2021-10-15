Катерина Козлова успішно виступає на турнірі ITF.

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до 1/4 фіналу турніру ITF в американському Ранчо-Санта-Фе.

У другому раунді турніру Козлова перемогла американку Кайлу Дей.

Матч тривав більше двох годин. Українка перемогла в трьох сетах - 2:6, 6:3, 6:4.

У чвертьфіналі Козлова зіграє проти третьої сіяної Медісон Бренгл з США. Раніше вона двічі обіграла американку при двох поразках.

Раніше на турнірі в Ранчо-Санта-Фе Козлова обіграла чеську тенісистку Терезу Міхалікову (7:5, 6:2).

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Автор: Антон Дудар