Марта Костюк / фото REUTERS
Марта Костюк (№55 WTA) покинула Відкритий чемпіонат США (інша назва - US Open). 19-річна українка не змогла впоратися з грецькою тенісисткою Марією Саккарі (№18 WTA) на старті турніру.
Поєдинок тривав 90 хвилин і завершився у двох сетах - 6:4, 6:3 на користь Саккарі. Це була перша особиста зустріч тенісисток.
В другому колі 26-річна Саккарі зіграє проти переможниці пари Анастасія Севастова (Латвія) - Катеріна Сінякова (Чехія).
Марта чекає 1 вересня, адже вона продовжить виступи на US Open в парному розряді. Костюк в тандемі з Даяною Ястремською зіграє проти американського дуету.
Україна на US Open: головне
- В одиночному розряді в основній сітці Україну також представляють Еліна Світоліна і Ангеліна Калініна. Даяна Ястремська вперше за три роки не змогла подолати перше коло на US Open.
- Калініна вже пробилася до другого кола, здобувши вольову перемогу. Світоліна теж розпочала турнір з впевненої звитяги.
- Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Дар'я Снігур не змогли подолати кваліфікацію US Open.