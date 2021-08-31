Марта Костюк поступилася представниці Греції.

Марта Костюк (№55 WTA) покинула Відкритий чемпіонат США (інша назва - US Open). 19-річна українка не змогла впоратися з грецькою тенісисткою Марією Саккарі (№18 WTA) на старті турніру.

Поєдинок тривав 90 хвилин і завершився у двох сетах - 6:4, 6:3 на користь Саккарі. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

В другому колі 26-річна Саккарі зіграє проти переможниці пари Анастасія Севастова (Латвія) - Катеріна Сінякова (Чехія).

Марта чекає 1 вересня, адже вона продовжить виступи на US Open в парному розряді. Костюк в тандемі з Даяною Ястремською зіграє проти американського дуету.

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Автор: Артем Будрін