Марта Костюк у півфіналі програла екс-першій ракетці світу.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти у фінал турніру WTA250 в Румунії.

У півфінальному матчі Костюк програла екс-першій ракетці світу Сімоні Халеп.

Українська тенісистка не змогла нав'язати боротьбу суперниці і виграла лише один гейм - 0:6, 1:6. Тенісистки провели на корті 62 хвилини.

По ходу матчу Костюк зверталася за допомогою до фізіотерапевта через проблеми зі стегном.

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Костюк вдруге в кар'єрі грала проти Халеп і зазнала другої поразки.

Нагадаємо, на попередній стадії українська тенісистка створила гучну сенсацію, обігравши діючу переможницю US Open.

Українські тенісистки на турнірі в Румунії

На турнірі WTA250 в Румунії стартували чотири українки. В 1/8 фіналу Даяна Ястремська в українському дербі обіграла Катерину Козлову.

Подолати чвертьфінал Ястремська не змогла, поступившись суперниці з Італії. На цій стадії боротьбу на турнірі припинила також Ангеліна Калініна.

Далі за всіх пройшла Марта Костюк, яка зупинилася за крок від фіналу.

Автор: Антон Дудар