Марта Костюк / фото REUTERS
Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти у фінал турніру WTA250 в Румунії.
У півфінальному матчі Костюк програла екс-першій ракетці світу Сімоні Халеп.
Українська тенісистка не змогла нав'язати боротьбу суперниці і виграла лише один гейм - 0:6, 1:6. Тенісистки провели на корті 62 хвилини.
По ходу матчу Костюк зверталася за допомогою до фізіотерапевта через проблеми зі стегном.
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Костюк вдруге в кар'єрі грала проти Халеп і зазнала другої поразки.
Нагадаємо, на попередній стадії українська тенісистка створила гучну сенсацію, обігравши діючу переможницю US Open.
Українські тенісистки на турнірі в Румунії
- На турнірі WTA250 в Румунії стартували чотири українки. В 1/8 фіналу Даяна Ястремська в українському дербі обіграла Катерину Козлову.
- Подолати чвертьфінал Ястремська не змогла, поступившись суперниці з Італії. На цій стадії боротьбу на турнірі припинила також Ангеліна Калініна.
- Далі за всіх пройшла Марта Костюк, яка зупинилася за крок від фіналу.