Марта Костюк розбила вщент Емму Радукану.

19-річна українська тенісистка Марта Костюк (№55 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у румунському Клуж-Напока. На стадії 1/4 фіналу киянка розгромила представницю Великобританії Емму Радукану (№23 WTA), яка приголомшливим чином виграла US Open-2021.

Марта Костюк (Україна) - Емма Радукану (Великобританія) - 6:2, 6:1

Марті знадобилася рівно одна година, щоб змусити капітулювати Емму.

За право зіграти у фіналі Костюк посперечається з господаркою турніру Сімоною Халеп. Румунка наразі є 18-ю ракеткою світу і в цьому місяці вже перемагала Марту на турнірі в США з рахунком 2:0.

Турнір в Клуж-Напоці: виступ українок

Леся Цуренко теж дісталася стадії 1/4 фіналу, але там поступилася представниці Швеції Ребеці Петерсон (6:2, 3:6, 6:3).

Ангеліна Калініна у своєму чвертьфіналі була переможена естонкою Аннет Контавейт (6:3, 6:1).

Автор: Артем Будрін