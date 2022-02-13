Марта Костюк не зазнала труднощів у грі з француженкою, а Ястремська здолала представницю Данії.

Українські тенісистки Марта Костюк (№51 WTA) і Даяна Ястремська (№149 WTA) виграли свої матчі в півфіналі кваліфікації турніру WTA 500 в Дубаї.

У поєдинку другого раунду відбору Костюк, посіяна під 12-м номером, здолала Діан Паррі з Франції (№105 WTA), яку не так давно обігравала в рамках Відкритого чемпіонату Австралії. Зустріч тривала 57 хвилин. Українка 8 разів подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки і реалізувала 5/9 брейк-поінтів.

Ястремська в свою чергу обіграла другу сіяну Клару Таусон з Данії (№33 WTA). Тенісистки провели на корті майже дві з половиною години. Ястремська подала вісім ейсів, допустивши шість подвійних помилок (4-12 у датчанки), реалізувала 7 з 12 брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі.

Дубай. 1/2 фіналу кваліфікації

Марта Костюк (Україна) - Діан Паррі (Франція) - 6:2, 6:2

Даяна Ястремська (Україна) - Клара Таусон (Данія) - 7:5, 5:7, 6:2

Відзначимо, що для Ястремської, яка займає 149-е місце в рейтингу WTA, це перша перемога над суперницею з топ-50 з вересня 2020 року, коли вона обіграла Аманду Анісімову в Римі. Після того матчу Ястремська програла в семи подібних зустрічах.

У фінальному раунді Костюк битиметься з переможницею матчу між росіянкою Людмилою Самсоновою і Гаррієт Дарт з Великобританії. Даяна Ястремська зіграє проти Медісон Бренгл з США, з якою вона зустрічалася в першому колі Australian Open і знялася в кінцівці вирішального сету. У 2020 році американка перемогла нашу тенісистку в другому колі US Open.

Нагадаємо, в першому раунді кваліфікації турніру в Дубаї Марта Костюк розібралася з Еллен Перес з Австралії, а Даяна Ястремська переграла Анну Даніліну з Казахстану.

Також варто відзначити, що в основній сітці змагань в Дубаї точно виступить найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

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