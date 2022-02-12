Даяна Ястремська та Марта Костюк синхронно здобули перемоги.

Українські тенісистки Марта Костюк (№51 WTA) і Даяна Ястремська (№109 WTA) успішно почали виступи в кваліфікації турніру WTA 500 в Дубаї.

Марта Костюк, посіяна під 12-м номером, в поєдинку першого раунду відбору розібралася з Еллен Перес з Австралії (№209 WTA). Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Українка 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 5/8 брейк-поінтів.

Даяна Ястремська в першому раунді здолала Анну Даніліну з Казахстану (№341 WTA). Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин. Даяна 2 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 6/17 брейк-поінтів.

Дубай. 1/4 фіналу кваліфікації

Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан) – 7:5, 6:0

Марта Костюк (Україна) – Еллен Перес (Австралія) – 6:4, 3:6, 6:2

У наступному раунді Ястремська битиметься проти другої сіяної Клари Таусон з Данії (№33 WTA), а Костюк зустрінеться з Діан Паррі з Франції (№105 WTA), яку не так давно обігравала в рамках Відкритого чемпіонату Австралії.

Також варто відзначити, що в основній сітці змагань в Дубаї точно виступить найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

Вас також можуть зацікавити новини: