Знаменитій українці пропонували громадянство Англії і ще кількох країн.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, що протягом кар'єри отримувала безліч пропозицій про зміну громадянства.

Знаменита Українка в інтерв'ю Дмитру Гордону зізналася, що їй пропонували прийняти громадянство Англії, Австралії та ще кількох країн.

"Коли я починала юніорську кар'єру, то тренувалася в Ізраїлі і вже були пропозиції якісь про громадянство. Мені 10 років було. Були й інші пропозиції вже в нинішній час.

Читайте такожВажкий старт сезону: Світоліна програла свій другий поєдинок у 2022 роціЯкі країни? Австралія, Казахстан, давно було з Англії. У дитячому віці мені було цікаво, чому були пропозиції. Але тоді батьки мені пояснили, що моя країна - Україна. А на дорослому рівні буде дивно, якщо буде грати гімн іншої країни. Це вже про гроші.

Повинен бути гімн України, я тут виросла. Я люблю і пишаюся тим, що я представлю Україну", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна також поділилася своєю думкою про політику і війні на Донбасі.

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