Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, що протягом кар'єри отримувала безліч пропозицій про зміну громадянства.
Знаменита Українка в інтерв'ю Дмитру Гордону зізналася, що їй пропонували прийняти громадянство Англії, Австралії та ще кількох країн.
"Коли я починала юніорську кар'єру, то тренувалася в Ізраїлі і вже були пропозиції якісь про громадянство. Мені 10 років було. Були й інші пропозиції вже в нинішній час.
Читайте такожВажкий старт сезону: Світоліна програла свій другий поєдинок у 2022 роціЯкі країни? Австралія, Казахстан, давно було з Англії. У дитячому віці мені було цікаво, чому були пропозиції. Але тоді батьки мені пояснили, що моя країна - Україна. А на дорослому рівні буде дивно, якщо буде грати гімн іншої країни. Це вже про гроші.
Повинен бути гімн України, я тут виросла. Я люблю і пишаюся тим, що я представлю Україну", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Еліна Світоліна також поділилася своєю думкою про політику і війні на Донбасі.
Еліна Світоліна: результати в 2021 році
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.
- Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.