Людмила Бабак перемогла на короткій (3,4 км) і на довгій (15,4 км) дистанціях чемпіонату світу з марафону.

Українська каноїстка Людмила Бабак завоювала дві золоті медалі чемпіонату світу з марафону, який проходить у Румунії.

Бабак перемогла на короткій (3,4 км) і на довгій (15,4 км) дистанціях, передає Tribuna.

На дистанції в 3,4 км Бабак фінішувала з результатом 18.32,93. На другому місці спортсменка Софія Кісбан із Угорщини (18.46,71), а бронзу здобула Ольга Клімова з Білорусі (19.11,79).

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Золото на дистанції 15,4 км Людмила Бабак завоювала з результатом 1:21.01,53. Срібло дісталося Ользі Клімовій (1:22.40, 47), а третьою прийшла Софія Кісбан (1:22.56, 90)

Відзначається, що завдяки цим двом перемогам Бабак стала шестиразовою чемпіонкою світу. На чемпіонатах світу в 2019 і 2021 роках наша спортсменка також завоювала по дві золоті медалі.

Як повідомили у Федерації каное України, раніше, 30 вересня, на чемпіонаті в Румунії бронзовою призеркою в змаганнях юніорів на дистанції 11,8 км (з 2-ма перебіжками) стала українка Катерина Безнюк, яка показала час 1:07.11,87.

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Автор: Олександр Топчій