Одеситка перемогла олімпійську чемпіонку Івет Горанову.

Одеситка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи з карате в одній з вагових категорій.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.

Відзначається, що 30-річна каратистка завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022, який проходить в Газіантепі (Туреччина).

"У фіналі континентальної першості Терлюга перемогла давню суперницю, олімпійську чемпіонку, представницю Болгарії Івет Горанову з рахунком 11:3 (вагова категорія до 55 кг). Українка всьоме піднялася на п'єдестал континентальної першості і вчетверте – в особистих змаганнях", - сказано в повідомленні.

Перші дві нагороди турніру України принесли Різван Талібов та Аніта Серьогіна.

У ваговій категорії понад 84 кг Талібов переміг словака Томаша Косу з рахунком 6:1 у битві за бронзу. Для каратиста - це перша особиста нагорода на європейському рівні.

Ще одну бронзову медаль в скарбничку збірної додала Аніта Серьогіна, здолавши нідерландку Лінн Снель в категорії до 61 кг з рахунком 4:0.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, що проходить в американському Юджині. 20-річна дніпрянка не залишила шансів конкурентам, з другої спроби подолавши планку на висоті 200 см.

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