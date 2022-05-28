Одеситка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи з карате в одній з вагових категорій.
Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.
Відзначається, що 30-річна каратистка завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022, який проходить в Газіантепі (Туреччина).
"У фіналі континентальної першості Терлюга перемогла давню суперницю, олімпійську чемпіонку, представницю Болгарії Івет Горанову з рахунком 11:3 (вагова категорія до 55 кг). Українка всьоме піднялася на п'єдестал континентальної першості і вчетверте – в особистих змаганнях", - сказано в повідомленні.
Перші дві нагороди турніру України принесли Різван Талібов та Аніта Серьогіна.
У ваговій категорії понад 84 кг Талібов переміг словака Томаша Косу з рахунком 6:1 у битві за бронзу. Для каратиста - це перша особиста нагорода на європейському рівні.
Ще одну бронзову медаль в скарбничку збірної додала Аніта Серьогіна, здолавши нідерландку Лінн Снель в категорії до 61 кг з рахунком 4:0.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, що проходить в американському Юджині. 20-річна дніпрянка не залишила шансів конкурентам, з другої спроби подолавши планку на висоті 200 см.