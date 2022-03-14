Керівник прес-служби Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач розповіла, що нашій збірній забороняли вийти на церемонію закриття Паралімпіади-2022 у Пекіні у масках зі словом "мир".

"Ну що, церемонія закриття, а я сказала б голосного зачинення дверей Паралімпіади-2022, де на презентаційному відео майже немає України, хоча вона – друга за результатом, не було жодного спортсмена у ролику із наших трьох подіумів, та то таке.

Ми готувались до цього дня теж, попри те, що нас ретельно обшуковували, тут це вже стає поганою звичкою. Ми одягли ці маски, на яких лише одне слово – мир.

Та раптом прибігло море людей і "попросили" нас їх зняти. Ніяких політичних заяв, нам тут заявили. Мир – це політика, як виявилось, друзі.

Те, що мир життєва необхідність вони, на жаль, зрозуміють лише тоді, коли бомби падатимуть на їхні оселі, коли будуть гинути їхні діти.

Нам все ж вдалось постояти в цих масках, поки йшов наш прапороносець – Віталій Лук’яненко. Може не так довго, як хотілось. Та вдалось", – написала Гарач у себе в Facebook.

Зазначимо, що Україна на Паралімпіаді-2022 завоювала 29 нагород і посіла 2-е місце в медальному заліку змагань. В скарбничці нашої збірної 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей.