Данило Болдирєв виграв світову першість.

Українець Данило Болдирєв виграв золоту медаль на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння.

Світова першість відбулася у Москві. 29-річний Болдирєв переміг в дисципліні "швидкість". Данило продемонстрував результат 5,73 секунди.

Це не перше золото для Болдирєва на чемпіонатах світу. У 2014 році він також був найкращим у світі в цій же дисципліні. До того ж Данило у 2020 році виграв континентальну першість.

Дисципліна "швидкість" буде представлена ​​на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Чемпіонат світу зі спортивного скелелазіння

Чоловіки, швидкість

1. Данило Болдирєв (Україна) - 5,73 с

2. Ерік Ноя Кардона (Іспанія) - 5,95 с

3. Ноа Братші (США) - 6,31 с

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Автор: Артем Будрін