Данило Болдирєв / фото instagram.danyil_boldyrev
Українець Данило Болдирєв виграв золоту медаль на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння.
Світова першість відбулася у Москві. 29-річний Болдирєв переміг в дисципліні "швидкість". Данило продемонстрував результат 5,73 секунди.
Це не перше золото для Болдирєва на чемпіонатах світу. У 2014 році він також був найкращим у світі в цій же дисципліні. До того ж Данило у 2020 році виграв континентальну першість.
Дисципліна "швидкість" буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Чемпіонат світу зі спортивного скелелазіння
Чоловіки, швидкість
1. Данило Болдирєв (Україна) - 5,73 с
2. Ерік Ноя Кардона (Іспанія) - 5,95 с
3. Ноа Братші (США) - 6,31 с