Чоловіча збірна України стала найкращою на континенті.

Чоловіча збірна України виграла командний чемпіонат Європи з шахів, який проходив у словенському Чатежі.

На змаганнях збірну представляли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Оніщук.

У вирішальному дев'ятому турі українці перемогли збірну Вірменії з рахунком 3:1 і оформили перемогу в турнірі.

У підсумковій таблиці Україна набрала 14 очок і за додатковими показниками випередила Францію. Бронзові медалі завоювала Польща (13 очок).

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Всього в чоловічому командному чемпіонаті Європи брали участь шість збірних.

Додамо, що жіноча збірна України завершила ЧЄ на четвертому місці серед п'яти команд-учасниць.

Нагадаємо, влітку українська шахістка Юлія Осьмак стала віце-чемпіонкою Європи.

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Автор: Антон Дудар