Юлія Осьмак фінішувала одразу після представниці Вірменії.

Дійшов до свого фінішу особистий чемпіонат Європи з шахів серед жінок, в якому змагалися понад 100 учасниць.

23-річна українка Юлія Осьмак виборола друге місце. Шахістка з Києва набрала 8,5 очок з 11 можливих. Чемпіонкою стала вірменка Еліна Даніелян (9 очок).

В змаганнях, окрім Юлії, участь брали ще три українки. 24-річна львів'янка Наталія Букса за додатковими показниками втратила бронзову нагороду і стала 4-ою, вона набрала 8 залікових пунктів. Третє місце завоювала польська шахістка, яка теж має 8 очок, як і Букса.

Ірина Петрова розташувалася на 75-й позиції, а Маріца Цирульник - на 93-й.

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Автор: Артем Будрін