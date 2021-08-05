Китай утримує лідерство / фото REUTERS
На Олімпійських іграх у Токіо завершився тринадцятий день змагань.
Українська збірна піднялася з 37-го місця в заліку на 36-е. Це все стало можливим завдяки зусиллю каратистки Анжеліки Терлюги та веслувальниці Людмили Лузан.
Медальний залік Олімпіади 5 серпня
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Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Олімпійські ігри: медальний залік після дванадцятого дня.