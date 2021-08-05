Тим часом Великобританія втратила місце у п'ятірці лідерів.

На Олімпійських іграх у Токіо завершився тринадцятий день змагань.

Українська збірна піднялася з 37-го місця в заліку на 36-е. Це все стало можливим завдяки зусиллю каратистки Анжеліки Терлюги та веслувальниці Людмили Лузан.

Медальний залік Олімпіади 5 серпня

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після дванадцятого дня.

Автор: Артем Будрін