У фіналі українська представниця перемогла фехтувальницю країни-господарки.

На рахунку збірної України з фехтування є перша золота медаль на Європейських іграх-2023, котрі на даний момент відбуваються у польському Кракові. Її здобула Джоан-Фейбі Бежура.

У фінальному поєдинку українці протистояла представниця країни-господарки Мартина Сватовська-Венґларчик. 31-річна Бежура перемогла з рахунком 15:12. Додамо, що упродовж матчу українка одного разу міняла пошкоджену шпагу.

Вона єдиною з українок пройшла стадію 1/16 фіналу. Загалом упродовж турніру Бежуру спіткала лише одна поразка – на груповому етапі.

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Ця перемога для Бежури є найвищим досягненням у її кар’єрі. До цього вона жодного разу не посідала п’єдестал світових або континентальних першостей. Максимальним її результатом було 11 місце на Чемпіонаті Європи 2017-го року.

"Я колись їй програвала дуже давно, можливо десь у 2017 році. Більше з нею не фехтувала. Трішки напружилася, бо для мене вона важкий суперник. Але я перемогла. Чи відчувала у фіналі, що все можу? Ні. Спершу до рахунку 8:9, коли програвала, то трохи сумнівалася у своїй перемозі. Тренер сказав, що робити, думаю – спробую, а що втрачати?", - прокоментувала свою перемогу Бежура для "Суспільного".

Відзначимо, що в 1/32 фіналу змагання покинули Влада Харькова та Інна Бровка. В 1/16 вилетіла Дар’я Варфоломєєва.

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