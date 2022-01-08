8 січня в німецькому Обергофі пройшли дві гонки в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Україна виборола бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті. Дар'я Блашко та Артем Тищенко гідно представили нашу збірну в цій гонитві і фінішували у підсумку третіми. Сумарно вони використали 12 додаткових патронів.
Це перша нагорода для України в цьому сезоні на Кубку світу.
Кубок світу в Обергофі. Результати одиночної змішаної естафети
1. Росія (1+12) 41:37,1
2. Австрія (1+13) +41,5
3. Україна (0+12) +1:03,6
4. Білорусь (1+11) +1:15,2
5. Швеція (2+12) +1:23,6
6. Бельгія (0+13) +1:24,8
Також відбулася змішана естафета, в якій Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Валентина Семеренко і Юлія Джима. Наша команда посіла 10-е місце.
Кубок світу в Обергофі. Результати змішаної естафети
1. Норвегія (0+6) 1:28:51
2. Білорусь (0+5) +23,1
3. Франція (0+11) +2:01,3
4. Швеція (3+10) +2:08,4
5. Росія (0+9) +2:08,9
6. Німеччина (0+6) +2:10,7
10. Україна (0+12) +4:00,9
Кубок світу з біатлону: п'ятий етап
- П'ятий етап КС проходить з 7 по 9 січня: де та коли дивитися гонки.
- В перший день змагань пройшли спринтерські гонки серед чоловіків та жінок, де найкращими серед українців стали Богдан Цимбал та Валя Семеренко.