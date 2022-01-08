Дар'я Блашко та Артем Тищенко вдало виступили в одиночній змішаній естафеті.

8 січня в німецькому Обергофі пройшли дві гонки в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Україна виборола бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті. Дар'я Блашко та Артем Тищенко гідно представили нашу збірну в цій гонитві і фінішували у підсумку третіми. Сумарно вони використали 12 додаткових патронів.

Це перша нагорода для України в цьому сезоні на Кубку світу.

Кубок світу в Обергофі. Результати одиночної змішаної естафети

1. Росія (1+12) 41:37,1

2. Австрія (1+13) +41,5

3. Україна (0+12) +1:03,6

4. Білорусь (1+11) +1:15,2

5. Швеція (2+12) +1:23,6

6. Бельгія (0+13) +1:24,8

Також відбулася змішана естафета, в якій Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Валентина Семеренко і Юлія Джима. Наша команда посіла 10-е місце.

Кубок світу в Обергофі. Результати змішаної естафети

1. Норвегія (0+6) 1:28:51

2. Білорусь (0+5) +23,1

3. Франція (0+11) +2:01,3

4. Швеція (3+10) +2:08,4

5. Росія (0+9) +2:08,9

6. Німеччина (0+6) +2:10,7

10. Україна (0+12) +4:00,9

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап