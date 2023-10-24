Паракомітет України працює над тим, щоб домогтися відсторонення росіян від участі в Паралімпіаді-2024.

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, чи планує Україна бойкотувати Паралімпійські ігри-2024 після допуску російських і білоруських атлетів.

"Ми налаштовані брати участь у Паралімпіаді в Парижі. Ми робитимемо все задля українського атлета, який бореться за те, щоб його перемога була складовою перемоги над війною, і щоб росіяни й білоруси не брали участь у Паралімпіаді.

Не хочу будь-якої думки, в якій йшлося б про те, щоб прибрати українського спортсмена. Коли він стикнувся з бомбардуваннями й дефіцитом коштів, коли він пройшов окупацію, стояв перед "орками", які його обшукували, був на межі смерті, коли в нього загинули рідні й близькі - й він готовий перемагати в ім'я України, ми зобов'язані зробити все, щоб цей атлет змагався", - наводить слова Сушкевича Суспільне Спорт.

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Крім того, Валерій Сушкевич заявив, що Україна планує об'єднатися з іншими країнами, щоб домогтися відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в Паралімпійських іграх-2024 в Парижі і проаналізувати процедуру визначення їх нейтрального статусу.

"Ми об'єднали необхідну квоту країн Європи, що вимагає скликання позачергової Генеральної Асамблеї Європейського паралімпійського комітету (ЄПК), на якій повинні бути опрацьовані питання, що стосуються процедури допуску нейтральності Росії.

А після визнання Росією того, що вона впливає на міжнародний паралімпійський комітет, можливе і скликання Генеральної Асамблеї МПК для прийняття рішення про відсторонення російського паралімпійського комітету від участі в Паралімпіаді в Парижі", - сказав Сушкевич.

Президент паралімпійського комітету України зазначив, що звернення до керівництва ЄПК про скликання Асамблеї підписали Латвія, Данія, Німеччина, Фінляндія, Польща, Грузія, Литва, Естонія, Великобританія і Швеція.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що російські параатлети виступлять на майбутніх Паралімпійських іграх-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Це стало можливим після того, як на Генасамблеї МПК члени організації не підтримали повне призупинення членства НПК Росії.

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