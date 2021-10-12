У суботу, 16 жовтня, в Лас-Вегасі пройде турнір UFC Vegas 40.

У ніч з 16 на 17 жовтня в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 195. Головною подією вечора стане поєдинок між 26-річною Аспен Ледд і 31-річною Нормою Дюмон. Але крім мейн-івенту тут будуть і інші цікаві матч-апи.

Представляємо вашій увазі список всіх боїв івенту:

Основний кард

Аспен Ледд - Норма Дюмон

Андрій Орловський - Карлос Феліпе

Джим Міллер - Ерік Гонзалес

Манон Фіоро - Майра Буено Сілва

Джуліан Маркез - Джордан Райт

Преліми

Ендрю Санчес - Бруно Сілва

Денні Робертс - Рамазан Емєєв

Сіджара Юбенкс - Луана Кароліна

Нейт Ландвер - Людовіт Кляйн

Данаа Батгерел - Брендон Девіс

Істела Нунес - Аріані Карнелоссі

Відзначимо, що спочатку суперницею Дюмон в мейн-івенті UFC Fight Night 195 була Холлі Холм, проте американка травмувала коліно і з цієї причини її замінила Аспен Ледд.

Читайте такожUF MMA спростувала інформацію про співпрацю з РосієюСвій попередній бій представниця Бразилії Норма Дюмон проводила проти канадської спортсменки Феліції Спенсер в рамках турніру UFC Vegas 27. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобула Дюмон.

Аспен Ледд востаннє з'являлася в октагоні 8 грудня 2019 року на турнірі UFC ON ESPN 7. Протистояла їй тоді росіянка Яна Куніцька. Бій технічним нокаутом виграла американка.

Андрій Орловський в своєму останньому на сьогоднішній день бою (17 квітня 2021 року) одноголосним рішенням суддів переміг Чейза Шермана. Всього на рахунку 42-річного білоруса 53 бої, в 31-му з яких він здобув перемоги (17 нокаутом, 3 больовим і 11 рішенням суддів).

26-річний Карлос Феліпе в статусі професійного спортсмена виступає вже 6 років. За свою кар'єру він провів 12 поєдинків, 11 з яких завершив тріумфом (6 перемог нокаутом і 5 рішенням суддів). В останньому бою (12 червня 2021 року) бразилець роздільним рішенням суддів переміг Джейка Коллієра.

UFC Fight Night 195 почнеться в суботу, 16 жовтня, о 23:00 за Києвом. Трансляція турніру буде доступна на UFC ТВ і MoretTV.

Автор: Владимир Медяник