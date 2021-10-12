У ніч з 16 на 17 жовтня в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 195. Головною подією вечора стане поєдинок між 26-річною Аспен Ледд і 31-річною Нормою Дюмон. Але крім мейн-івенту тут будуть і інші цікаві матч-апи.
Представляємо вашій увазі список всіх боїв івенту:
Основний кард
- Аспен Ледд - Норма Дюмон
- Андрій Орловський - Карлос Феліпе
- Джим Міллер - Ерік Гонзалес
- Манон Фіоро - Майра Буено Сілва
- Джуліан Маркез - Джордан Райт
Преліми
- Ендрю Санчес - Бруно Сілва
- Денні Робертс - Рамазан Емєєв
- Сіджара Юбенкс - Луана Кароліна
- Нейт Ландвер - Людовіт Кляйн
- Данаа Батгерел - Брендон Девіс
- Істела Нунес - Аріані Карнелоссі
Відзначимо, що спочатку суперницею Дюмон в мейн-івенті UFC Fight Night 195 була Холлі Холм, проте американка травмувала коліно і з цієї причини її замінила Аспен Ледд.
Читайте такожUF MMA спростувала інформацію про співпрацю з РосієюСвій попередній бій представниця Бразилії Норма Дюмон проводила проти канадської спортсменки Феліції Спенсер в рамках турніру UFC Vegas 27. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобула Дюмон.
Аспен Ледд востаннє з'являлася в октагоні 8 грудня 2019 року на турнірі UFC ON ESPN 7. Протистояла їй тоді росіянка Яна Куніцька. Бій технічним нокаутом виграла американка.
Андрій Орловський в своєму останньому на сьогоднішній день бою (17 квітня 2021 року) одноголосним рішенням суддів переміг Чейза Шермана. Всього на рахунку 42-річного білоруса 53 бої, в 31-му з яких він здобув перемоги (17 нокаутом, 3 больовим і 11 рішенням суддів).
26-річний Карлос Феліпе в статусі професійного спортсмена виступає вже 6 років. За свою кар'єру він провів 12 поєдинків, 11 з яких завершив тріумфом (6 перемог нокаутом і 5 рішенням суддів). В останньому бою (12 червня 2021 року) бразилець роздільним рішенням суддів переміг Джейка Коллієра.
UFC Fight Night 195 почнеться в суботу, 16 жовтня, о 23:00 за Києвом. Трансляція турніру буде доступна на UFC ТВ і MoretTV.