Удар по Києву: росіяни вбили українського спортсмена Юрія Орлова

У Києві після обвалу конструкції багатоповерхового будинку внаслідок російського ракетного удару серед загиблих ідентифікували хокеїста та флорболіста Юрія Орлова. Про це йдеться у повідомленні Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту у соціальній мережі Facebook.

"Унаслідок нічної ракетної атаки росії на Київ загинув 30-річний ексхокеїст київських клубів "Крижинка-Компаньйон" та "Дженералз" Юрій Орлов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спортсмен мешкав у Дарницькому районі столиці, де російський удар влучив у житловий будинок.

"За попередньою інформацією, разом із Юрієм загинула і його дівчина", - додається у повідомленні.

Також сказано, що у сезонах 2015-2017 років Юрій Орлов провів 66 матчів у чемпіонаті України, закинув 7 шайб та віддав 5 результативних передач.

Водночас, у хокейній спільноті його знали як надійного командного гравця, який стабільно виступав на професійному рівні та працював на результат команди.

Удар РФ 14 травня

Як повідомляв УНІАН, 13 травня і вночі 14 травня усього РФ запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет.

У Києві внаслідок російської атаки зруйновано під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі. За останніми даними, у столиці внаслідок масованої комбінованої російської атаки ракетами і дронами загинуло дев’ять людей. Серед загиблих - 12-річниа дівчинка.

Цієї ночі російські окупанти цинічно повторно били у ті самі місця балістикою.

