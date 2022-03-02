Павло Шурмей добровольцем їде допомагати українському народу.

45-річний колишній білоруський веслувальник Павло Шурмей повідомив, що їде допомагати українському народу "в боротьбі з російсько-фашистською агресією".

"Нас білорусів, які будуть воювати на боці України, дуже багато. І ця війна прийде на ваших плечах в Росію. І якщо лукашенко вирішить офіційно втягнути у війну Білорусь, точно так само прийде в Білорусь. Слава Україні! Живе Білорусь!", - сказав Павло.

Зазначимо, що Шурмей брав участь у змаганнях парних четвірок з веслування на Олімпіадах 2004 і 2008 років. В Афінах білоруська команда посіла шосте місце, в Пекіні була 11-а.

Білоруси сформували першу іноземну роту, яка воюватиме на боці України.

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