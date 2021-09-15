Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вивчить варіант з виключенням марихуани зі списку заборонених препаратів для спортсменів.
Про це повідомляє France24.
Відзначається, що наукове дослідження з даного питання буде проведено в наступному році. Як мінімум до кінця 2022 року вживання марихуани для спортсменів буде заборонено.
Задуматися про прийняття такого рішення WADA підштовхнув випадок з американською легкоатлеткою Ша'Каррі Річардсон. 21-річна бігунка була дискваліфікована після того, як здала позитивний тест на канабіс.
Річардсон відсторонили від участі в змаганнях на місяць, через що вона не змогла взяти участь в Олімпіаді в Токіо.
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Спортсменка заявила, що вживала марихуану у зв'язку з важким психологічним станом після смерті матері.
Відзначається, що після даного випадку багато фахівців і спортсменів порахували заборону на марихуану застарілою і марною.
Дозвіл на вживання марихуани в спорті: що було раніше
- У липні цього року після дискваліфікації Річардсон стало відомо, що у США планують послабити обмеження щодо використання марихуани спортсменами.
- Раніше цього року найпопулярніший промоушен змішаних єдиноборств UFC вирішив не карати бійців за вживання канабісу.