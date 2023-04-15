Сталося це під час церемонії відкриття спортивного турніру.

На офіційній церемонії відкриття Чемпіонату Європи з важкої атлетики у столиці Вірменії Єревані підпалили прапор Азербайджану.

Як заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Азербайджанської Республіки Айхан Гаджизаде в Twitter, організатори не вжили жодних попередніх заходів безпеки, щоб уникнути такого інциденту.

Під час представлення держав-учасниць винесли прапор Азербайджану. Чоловік із залу вибіг до стяга, вирвав його у жінки, котра тримала флагшток, і підпалив. Після цього він покинув залу. Ця особа мала офіційну акредитацію на захід.

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Згодом прапор повернули на церемонію.

Міністерство молоді та спорту та Національний Олімпійський Комітет Азербайджану випустили заяву, у якій повідомили, що азербайджанська команда через цей інцидент не буде брати участь у Чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

"Вчинення подібної варварської дії на церемонії, в якій взяв участь також прем'єр-міністр Вірменії, і підтримка вірменської громадськості цієї дії, а також подання особи, яка вчинила це, як героя, є наочним показником етнічної ненависті, расизму, ксенофобії та азербайджанофобії в цій країні. Окрім іншого, це повністю суперечить благородній меті та принципам спорту, що пропагує дружбу між народами та взаєморозуміння", - йдеться у заяві.

Також в Баку закликали до санкції проти вірменської сторони.

"Вважаємо, цей інцидент показує, що Вірменія не має права проводити міжнародні спортивні змагання і не здатна забезпечувати безпеку спортсменів", - повідомляється у звернені.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах набув воєнного розвитку у 1988-му році. З того часу міжнародним спільнотам вдалося дійти до консенсусу і умиротворити країни, однак конфлікт між націями постійно про себе нагадує у різних сферах.

До прикладу, у серпні минулого року сили Азербайджану взяли населений пункт Лачин, котрий контролювали вірменські сили упродовж 30 років. Окрім цього були зайняті ще і кілька сусідніх сіл.

11 квітня 2023-го року Міноборони Азербайджану повідомило, що вірмени ведуть вогонь якраз по Лачину. Були зафіксовані загиблі і поранені внаслідок цієї сутички.

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