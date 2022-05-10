Денис Дубров 11 разів вигравав медалі Паралімпійських ігор.

У віці 33 років помер майстер спорту України міжнародного класу, 11-разовий призер Паралімпійських ігор Денис Дубров.

Про це в Фейсбуці повідомила Федерація плавання м. Дніпро.

Причини смерті залишаються невідомими.

Денис Дубров дебютував на Паралімпійських іграх в 2016 році і відразу показав високі результати, завоювавши 8 медалей: 3 золотих, 3 срібних і 2 бронзових. До цього успіху спортсмен додав ще три медалі на минулорічних літніх Паралімпійських іграх у Токіо: 1 золота та 2 бронзові нагороди.

Також Дубров - дворазовий чемпіон і бронзовий призер чемпіонату Світу-2015 в Глазго. На континентальних першостях Денис виграв 11 медалей, з яких чотири золота.

Дубров - діючий рекордсмен чемпіонату України на дистанції 200 м комплексом.

Крім спортивних нагород у Дениса Дуброва були і державні: в 2016 році він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, в 2021 році - орденом "За заслуги" II ступеня.

Вас також можуть зацікавити новини: