Росіяни навіть припустили, що небажання українця фотографуватися з їхніми спортсменами може бути пов'язаним з коронавірусними обмеженнями.

У Росії - істерика через відмову українського бігуна Ігоря Цвєтова фотографуватися з російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади.

Так, депутат незаконно обраної Держдуми РФ Дмитро Свищев вважає, що "українських атлетів просто залякали". Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Читайте такожЗберегли місце в топ-5: підсумки шостого дня Паралімпіади для України, медальний залік"Ці хлопці нічого поганого один одному не зробили. Якщо у тебе неприязнь до Росії, не виходь на старт. Це просто страх бути закльованим у себе в країні. Неподобство! Міжнародний паралімпійський комітет повинен відреагувати на цю неприкриту провокацію", - завив Свищев.

У Паралімпійському комітеті Росії також відреагували на відмову українського легкоатлета фотографуватися з росіянами. Про це пише "РБК".

Виконувач обов'язків президента ПКР Павло Рожков вважає, що Цвєтов прийняв таке рішення через обмеження на Паралімпійських іграх, в тому числі дотримання соціальної дистанції.

"Можливо, це й спонукало Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, український легкоатлет ігор Цвєтов, який на Паралімпіаді в Токіо завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, не став фотографуватися з російськими призерами Ігор у цій дисципліні - Дмитром Сафроновим та Артемом Калашяном. У підсумку росіяни сфотографувалися удвох.

Автор: Ольга Робейко