Перед зникненням Аліна Горбачова могла посваритися зі своїм тренером

У Москві таємниче зникла 16-річна російська фігуристка, переможниця юніорського чемпіонату Росії з фігурного катання Аліна Горбачова.

Про зникнення спортсменки повідомила її мати Катерина, інформують росЗМІ.

"По Аліні поки що ніякої інформації немає. Поки шукаємо, є тільки записи з камер, як вона увійшла до парку і більше нічого. Зараз приїхав кінолог із собакою, шукатимуть. Але вже минуло багато часу", – заявила мати спортсменки.

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РосЗМІ повідомляють, що фігуристка зникла 28 серпня близько 19 години. Горбачова закінчила тренування, вийшла з катка на "Чкалов Арені" та зайшла до парку, після чого зникла. Виникають припущення, що спортсменка могла потонути, оскільки її речі були знайдені на набережній.

Telegram-канал Baza повідомляє, що перед відходом з тренування 16-річна фігуристка могла посваритися зі своїм тренером Софією Федченко, з якою вона проживає в Москві. Спочатку всі подумали, що дівчинка розлютилася, проте пізніше стало зрозуміло, що спортсменка зникла.

Дані Аліни внесли до бази розпізнавання осіб, але камери в Москві її поки не помітили. Слідчий комітет РФ розпочав дослідчу перевірку у зв'язку із зникненням Горбачової.

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