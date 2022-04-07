Ігор Радівілов дізнався про смерть рідних у блокадному Маріуполі.

У родині титулованого українського гімнаста Ігоря Радівілова сталася трагедія.

У рідному місті спортсмена - Маріуполі померли його дідусь і бабуся. Про це повідомила в Instagram дружина спортсмена, колишня гімнастка збірної України, чемпіонка Європи Ангеліна Радівілова.

"Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", - написала Ангеліна Радівілова.

Війна не вперше забирає життя родичів відомих українських спортсменів. Як повідомляв УНІАН раніше, після обстрілу Миколаївської ОДА під завалами загинув батько олімпійської чемпіонки Олени Гладир.

Ігор Радівілов: досягнення в кар'єрі

Радівілов є чотириразовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики, а також триразовим призером чемпіонатів світу.

На Олімпійських іграх-2012 в Лондоні став бронзовим призером.

Ім'ям Ігоря Радівілова названий один з елементів в чоловічих змаганнях з гімнастики. Опорний стрибок The Radivilov виповнюється обличчям вперед, відштовхуючись від опорного містка. Спортсмен повинен зробити три перекиди в повітрі, перед тим як приземлитися. Оцінюється елемент в 7,0 бала.

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