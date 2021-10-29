На Площі зірок 2 листопада з'явиться нова табличка.

Перша ракетка України Еліна Світоліна буде удостоєна іменною "зіркою" поряд з видатними українськими діячами культури та спорту.

27-річна тенісистка повідомила про це у своєму Instagram.

Церемонія відкриття "зірки" пройде 2 листопада о 13:00.

"Київ, до зустрічі у вівторок", - написала текст для підписників Еліна.

Зауважимо, що "Площа зірок" у Києві була створена у 2015 році. У центрі столиці ТРЦ Gulliver разом з партнерами та Міністерством молоді та спорту України відкрили зіркову площу, на якій встановлені іменні таблички на честь видатних українців у галузі театру та кіно, спорту та музики.

Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Леонід Буряк, Олег Блохін, Дар'я Білодід, Ганна Різатдінова та інші видатні українські діячі спорту вже удостоєні такої честі.

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Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.

Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін