Легкоатлет з Ямайки Гансл Парчмент розповів зворушливу історію.

Представник збірної Ямайки Гансл Парчмент став першим в бігу на дистанції 110 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх у Токіо. Легкоатлет розповів, що передувало його тріумфу, який увінчався золотою медаллю.

31-річний спортсмен оприлюднив у соцмережах відео, в якому розказав, що був близький до пропуску змагань у Токіо, позаяк переплутав маршрути автобусів і помилково приїхав до водного комплексу замість стадіону з біговими доріжками.

Часу було обмаль на те, щоб чекати муніципальний транспорт. Його виручила волонтерка Тіяна Стойкович, яка працювала на Олімпіаді. Вона дала легкоатлету кошти на таксі, і той зміг вчасно прибути на стадіон, виступити у забігу на 110 метрів і вибороти золоту нагороду.

Парчмент знайшов волонтерку після змагань, щоб віддячити її. Він повернув їй фінанси, які витратив на таксі, подарував форму збірної Ямайки й продемонстрував золоту медаль.

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

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Автор: Артем Будрін