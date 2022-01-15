Важкоатлет Дмитро Чумак пішов з професійного спорту. 31-річний українець завершив кар'єру.

Про це рішення сам Дмитро повідомив у своєму Instagram.

"17 років! Фантастичних 17 років!! Саме стільки я присвятив великому спорту! І тепер з приємним та трохи сумним почуттям можу сказати, що завершую професійну кар'єру...Скільки ж всього було… скільки радості, адреналіну та позитивних емоцій, скільки крові та поту, скільки важких тренувань…і перемоги, і поразки були. Але головне, завершуючи цей шлях, почуваюся переможцем!", - написав Чумак.