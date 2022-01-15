Важкоатлет Дмитро Чумак пішов з професійного спорту. 31-річний українець завершив кар'єру.
Про це рішення сам Дмитро повідомив у своєму Instagram.
"17 років! Фантастичних 17 років!! Саме стільки я присвятив великому спорту! І тепер з приємним та трохи сумним почуттям можу сказати, що завершую професійну кар'єру...Скільки ж всього було… скільки радості, адреналіну та позитивних емоцій, скільки крові та поту, скільки важких тренувань…і перемоги, і поразки були. Але головне, завершуючи цей шлях, почуваюся переможцем!", - написав Чумак.
Дмитро Чумак: чим він відомий
- Дмитро - уродженець Скадовська (Херсонська область). Він тричі був чемпіоном Європи, а також двічі ставав призером світової першості (вигравав срібло й бронзу).
- Чумак навесні 2021 року став першим на чемпіонаті Європи, який проходив у Росії, а потім процитував Сергія Шнурова "Москва згоріла повністю". Дмитро викликав на себе хвилю обурення серед росіян, зокрема нашого важкоатлета скривдив депутат Держдуми. Чумак також відмовився називати росіян "братським народом" для України.
- Влітку 2021 року Чумака звинуватили у вживанні допінгу, але провину українця так і не довели.