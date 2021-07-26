Погодні умови вплинули на проведення Олімпійських ігор.

У столиці Японії, де проходить Олімпіада-2020, лютує тайфун.

Через негоду у Токіо скасували всі авіарейси. Змагання на Олімпійських іграх, які повинні були відбутися просто неба 27 липня, перенесено.

Про це повідомляє automaticblogging.com.

На 27 липня у Токіо прогнозується ураган третьої категорії, за якого швидкість вітру може досягати понад 200 км/год.

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.

Автор: Артем Будрін