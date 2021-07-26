У столиці Японії, де проходить Олімпіада-2020, лютує тайфун.
Через негоду у Токіо скасували всі авіарейси. Змагання на Олімпійських іграх, які повинні були відбутися просто неба 27 липня, перенесено.
Про це повідомляє automaticblogging.com.
На 27 липня у Токіо прогнозується ураган третьої категорії, за якого швидкість вітру може досягати понад 200 км/год.
July 26, 2021
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Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.